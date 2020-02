Salvini fa il bullo sulla Gregoretti: "Io non ho paura, i mie avvocati un po'"

Continua a fare il bullo sul caso Gregoretti. Salvini rischia infatti il processo per sequestro di persona. "Qualche avvocato è preoccupato perché mi dice che se becco il giudice sbagliato devo farmi il segno della Croce. Ma io sono convinto che l'Italia che sia un Paese serio e sano dove spero che la legge sia uguale per tutti". Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini , in collegamento con Radio Radio.

E poi su "Bossi mi dice di non andare al Sud? Lo rispetto, ma non lo condivido. Se dice che non devo farlo, se ne faccia una ragione, io continuo a farlo". Così il leader della Lega Matteo Salvini a RadioRadio.

E sul governo: Questo è un governo che campa solo sui rinvii e invece con la libertà dei cittadini non si scherza. La prossima settimana depositeremo in Parlamento le nostre proposte in tema di concessioni pubbliche, tasse sulla plastica e sulla giustizia. Posso solo dirvi che non andranno avanti ancora per molto". Così Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nel cantiere del nuovo palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.