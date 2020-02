Le donne del Pd tuonano contro la ministra Bonetti: "Diamoci una mossa"

Un appello al Governo, e in particolare alla ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti, per azioni concrete nel contrasto alla violenza sulle donne. È il cuore di una lettera firmata da 17 donne del Partito Democratico e consegnata all’HuffPost con cui si chiede alla ministra di Italia Viva “un cambio di passo” nelle politiche di genere. La lettera è firmata da diverse esponenti del Pd, tra cui la viceministra Anna Ascani.

La lettera non è piaciuta a Italia Viva, il partito di cui fa parte la ministra Bonetti: “Che schifo usare la questione femminile per fare polemica di partito. E che si prestino anche membri del governo, che conoscono i tanti passi avanti fatti con Elena Bonetti. La violenza contro le donne si combatte insieme, non la si usa per nascondere imbarazzo su prescrizione”, ha commentato Luciano Nobili. Alla fine è intervenuta la stessa ministra: “Spiace che all’interno del governo e della maggioranza si sia deciso di affidare ad una lettera aperta, e non ad un tavolo di lavoro, elementi di discussione che appartengono ad una responsabilità politica condivisa. Le donne di questo paese meritano che lavoriamo per loro e lavoriamo bene”. ”È per loro - aggiunge Bonetti - che ci siamo messi da subito al lavoro dal nostro insediamento: lo abbiamo fatto sbloccando in due mesi i 30 milioni di euro dovuti da tempo ai centri antiviolenza, riattivando la cabina di regia governativa e il comitato tecnico per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, sbloccando i fondi per gli orfani delle vittime di femminicidio, provvedimento che ho fortemente sollecitato in consiglio dei ministri. Abbiamo lavorato alla revisione del piano operativo antiviolenza e ci stiamo predisponendo alla stesura del primo piano strategico nazionale per la parità di genere, di cui ho discusso proprio oggi con la commissaria Dalli. Abbiamo attivato un nuovo sostegno alle donne vittime di violenza, un microcredito con garanzia di 1 milione di euro dal mio ministero. Stiamo già lavorando al riparto dei fondi del 2020 e promuovendo un nuovo bando antiviolenza”. La ministra Bonetti aggiunge che “tutto questo è la storia di questi mesi di impegno al governo, resa possibile dalla dedizione di molti. Vogliamo quindi proseguire con lo stile che abbiamo cercato di tenere e accogliamo volentieri un comune impegno, in particolare da parte delle colleghe di governo, per lavorare insieme, come abbiamo fatto per le misure promosse e finanziate con la legge di bilancio, anche alle misure previste nel family act. Per sostenere le donne anche nella loro esperienza di madri, perchè non accada mai più che una donna debba scegliere tra lavoro e famiglia o che sia discriminata perchè madre. Ripartiamo tutte insieme, fuori da queste polemiche sterili: il bene del paese merita tutto il nostro impegno”.