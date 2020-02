Derby religioso a destra: Salvini usa la Madonna, Meloni risponde con Sant'Agata

Comincia oggi a Catania la tradizionale festa di Sant’Agata, ricorrenza a cui sono molto legata e che ricorda il martirio della Santa patrona della città. Come direbbero i catanesi "semu tutti devoti tutti". Viva Sant'Agata! pic.twitter.com/OAyNq6h8dK

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 3, 2020

Sebbene ci sia stato un momento in cui Salvini si sia trovato ad imitare Giorgia Meloni, quando ha sostenuto che le Sardine sono manovrate da Soros , le cose hanno fatto in fretta a tornare alla normalità: inseguendo Salvini in Sicilia, la leader di Fratelli d'Italia oggi ha dedicato un post a un altro capoluogo siciliano, Catania, dove oggi iniziano i festeggiamenti per la patrona Sant'Agata. E Meloni scrive: "Comincia oggi a Catania la tradizionale festa di Sant’Agata, ricorrenza a cui sono molto legata e che ricorda il martirio della Santa patrona della città. Come direbbero i catanesi "semu tutti devoti tutti". Viva Sant'Agata!".Insomma, Sicilia e Madonne per Salvini, Sicilia e Sant'Agata per Meloni. Un vero e proprio derby tra le due anime della destra.