Borgonzoni si rimangia le promesse solenni: molla la Regione e torna al Senato

Dopo aver promesso a più riprese che sarebbe rimasta a guidare l’opposizione nel consiglio regionale in caso di sconfitta e che avrebbe dato le dimissioni da senatrice, ma guardandosi bene dal farlo prima perché acca’ nisciuno è fesso, la candidata sconfitta di Bonaccini ieri in compagnia di Matteo Salvini ha cercato di fregare ancora un po’ gli elettori che l’hanno votata annunciando che sarà presente al primo consiglio regionale. Lo racconta su Nextqiotidiano Alessandro D'Amato: Ma senza dire che tornerà a Roma a brevissimo, come ha già fatto capire il Capitano. Salvini aveva promesso con lei che avrebbero sciolto la riserva e fatto sapere a tutti cosa avrebbe fatto la Borgonzoni in occasione della festa organizzata dalla Lega a Vignola.E infatti ieri il Dinamico Duo si è ben guardato dal farlo. Sulla collocazione di Lucia Borgonzoni nello scacchiere leghista “io ascolterò tutti, poi a me onestamente Lucia serve a livello nazionale nel settore di cui si è occupata”, quello della Cultura, ha detto il segretario della Lega a chi gli chiedeva se avesse deciso per un permanenza della candidata alla presidenza della Regione e senatrice in Emilia-Romagna o se per un suo impegno a Roma.Parlando a Vignola, nel Modenese a margine della ‘Festa del Ringraziamento’ con i sostenitori del Carroccio dopo le Regionali emiliano-romagnole il leader del Carroccio ha poi aggiunto che “lei”, Borgonzoni, “vorrebbe rimanere a livello locale. Io sto lavorando ai dipartimenti a livello nazionale: Giustizia, Esteri, Economia. E Cultura, Arti Visive, Cinema, Spettacolo, Teatro: lei su quello è apprezzata da tutti gli operatori del settore. Proverò a convincerla a rimanere a Roma”.