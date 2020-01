Callipo e Zingaretti incontrano i giovani: "L'odio non crea posti di lavoro"

Ultime battute della campagna elettorale: il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria Pippo Callipo, insieme al segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ha incontrato gli studenti dell'Università della Calabria nel campus di Arcavacata nell'area urbana di Cosenza. Dopo aver ascoltato le richieste dei laureandi Callipo ha ribadito di essere sceso in campo non per ragioni economiche, ma perché "ho toccato con mano i problemi dei giovani calabresi costretti ad emigrare. I fondi per garantire le vostre borse di studio devono essere reperiti perché dobbiamo garantire il diritto all'istruzione a tutti".

"Pippo Callipo è uno di voi che è rimasto qui, - ha affermato Zingaretti - ha creato ricchezza ed ha avuto il coraggio di uscire dalla sua azienda e mettersi in gioco per il bene della sua terra. Ho voluto chiudere la campagna elettorale in Calabria per lanciare una sfida storica. Anni di bugie hanno distrutto questa regione, per questo dico alla 'ndrangheta non votatemi. La cultura dell'odio, non produce posti di lavoro, ma società deboli. Le destre vogliono distruggere la speranza che le cose migliorino. I calabresi del dopoguerra vivevano peggio di voi, avevano il problema di cercare un tozzo di pane alla sera, ma avevano la fiducia nel futuro. I problemi si affrontano con le persone al posto giusto. I calabresi non devono avere paura del futuro".

Nel salutare gli studenti Zingaretti ha lanciato una battuta al vetriolo contro il leader della Lega. "Salvini è il migliore oratore quando si tratta di raccontare i problemi, - sostiene il segretario nazionale del Pd - ma ha dimostrato di essere il peggiore nel risolverli. Crea paure anche quando non ci sono per dimostrare che bisogna temere il domani che verrà. Non ne abbiamo bisogno. Investite nella cultura, nella scienza, nel turismo, nell'agricoltura. Non voglio più che i giovani calabresi siano costretti a lasciare la Calabria. Voi create benessere ed economia in Italia e nel mondo, siatene consapevoli. Potete farlo anche nella vostra terra".