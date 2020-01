Toti si crede simpatico e sfotte Sala: "Vieterò starnuti ai non liguri"

Si crede simpatico, ma non capisce che certi provvedimenti sono utili alla salute. "Tassa sull'ombra dei balconi e multe a chi fuma per strada a Milano. Va bene la fantasia al potere... ma forse vi siete fatti prendere un po' la mano!! Comunque sto pensando di vietare a chi viene da fuori di starnutire in Liguria: basta bacilli e raffreddori 'foresti'!". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta le ultime misure anti smog adottate dal sindaco Giuseppe Sala e la presunta 'tassa sull'ombra', smentita dal Mef.