L'assessore leghista di Catania contro Mimmo Lucano: "Strumentalizza Pippo Fava per riabilitare Riace"

A Fabio Cantarella, assessore alla sicurezza di Catania, non è piaciuta la partecipazione dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, alle manifestazioni per l'anniversario della morte di Pippo Fava: "A Catania è andata in scena la riabilitazione dell'ex sindaco Mimmo Lucano e del cosiddetto modello Riace. Una cosa inaccettabile soprattutto perché si è fatta strumentalizzando la figura di Pippo Fava" ha scritto Cantarella, che è responsabile degli enti locali della Lega in Sicilia.

Il leghista siciliano attribuisce a Lucano una "mistificazione della realtà sul modello Riace ampiamente messo in discussione dalle inchieste giudiziarie" e aggiunge "vorrei ricordare al signor Lucano che i veri razzisti mascherati da buonisti sono coloro che con i migranti ci lucrano, coloro che piuttosto che aiutarli in casa loro incentivano le pericolose traversate che spesso causano morti".

E a non andare giù a Cantarella è stata anche l'accostamento di Lucano alla vicenda di Pippo Fava: "lo chiedo ormai da due anni, la famiglia Fava liberi la memoria di Pippo da certi personaggi che fondano le proprie fortune sul suo sacrificio strumentalizzandolo a convenienza".