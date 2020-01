Italia Viva acida con il Pd: "Se vuole fondersi con il M5s la cosa non ci riguarda"

Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, si dice convinto ('come Matteo Renzi', specifica), che "lo sfaldamento del M5s è in atto da tempo e non pregiudicherà la vita del governo". Detto questo, Rosato ha aggiunto che "è legittimo che Zingaretti abbia le sue ambizioni. Detto questo, se Pd e 5 Stelle legittimamente intendono fondersi, questo non è un progetto che ci riguarda".

"Il Movimento" prosegue Rosato, "è nato per fare opposizione. Oggi alla prova del governo e di dire dei sì dimostra la sua fragilità". Per Rosato, sulla sulla tenuta dell'esecutivo non inciderà nemmeno il voto in Emilia Romagna, dove "Bonaccini vincerà per le cose che ha fatto nei suoi anni di governo, e non per quello che avviene a Roma".

In merito alla prescrizione, "auspichiamo che la maggioranza trovi un'intesa su un tema su cui è necessario evitare la demagogia giustizialista che poco ha a che fare con la nostra Costituzione. Bisogna rendere più rapidi i processi ed evitare ai cittadini calvari eterni e costosi, che sono imposti dalla norma Salvini-Bonafede sulla prescrizione", dichiara Rosato.

Italia Viva, aggiunge, tornerà a dare battaglia contro la norma del decreto Milleproroghe su Autostrade. "Per noi il tema centrale è rimettere in moto l'economia. Lo si fa sbloccando i cantieri e abbassando le tasse. Non facendo scappare gli investitori con norme dal sapore statalistico che non aiutano neanche a risolvere problemi veri, come la responsabilità del concessionario per quello che è avvenuto a Genova", conclude.