Fratoianni: "Salvini esulta per il raid Usa, ecco che intende per 'aiutiamoli a casa loro'"

L'esultanza di Salvini per lo sconsiderato raid degli Usa in Iraq scatena Nicola Fratoianni, che scrive: "Non poteva mancare all’appello, a festeggiare per un atto di guerra, il rappresentante italiano degli irresponsabili. È questo che si intende per 'aiutiamoli a casa loro'? Cioè continuiamo a portare guerra, distruzione e mettere le mani sulle loro risorse”.

Così il deputato di Sinistra Italiana che fa eco al presidente della Regione Toscana Enico Rossi, che aveva dichiarato che Salvini esulta solo perché sa 'che la guerra genera più profughi, che per lui rappresentano speranza' per le sue politiche dell'odio.