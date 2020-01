Caso Gregoretti, Salvini presenta la memoria alla giunta del Senato

Ha detto più volte che non vede l’ora di essere processato. E allora vediamo che sarà lui stesso a chiedere il processo o se, dopo tante chiacchiere e sbottonate, cercherà di farsi salvare dal palazzo che lo ha già salvato per il caso della Diciotti.

Nel frattempo Matteo Salvini depositerà domani in mattinata in giunta per le Immunità del Senato la sua memoria per il caso Gregoretti. E' quanto si apprende da fonti leghiste.

Sul leader del Carroccio pesa la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania, in merito all'imbarcazione sulla quale si trovavano 131 migranti, soccorsi a largo della Sicilia il 25 luglio scorso e fatti sbarcare il 31. All'epoca dei fatti Salvini era ministro dell'Interno.

I termini, decisi dal presidente Maurizio Gasparri, per presentare la memoria scadono domani nel pomeriggio.