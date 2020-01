Aggressione fascista a Scotto, la solidarietà dei gruppi politici: "Un fatto gravissimo figlio di un clima pesante"

L'aggressione fascista ad Arturo Scotto ha raccolto la solidarietà di molte personalità politiche e democratiche.

La solidarietà dell'Anpi

Massima solidarietà e vicinanza ad Arturo Scotto, parlamentare della Repubblica, aggredito la scorsa notte a Venezia, davanti alla moglie e al figlio, da un gruppo di giovani criminali che inneggiavano al duce. Auspichiamo fortemente che le forze dell'ordine assicurino presto alla giustizia gli autori di questo vile atto di violenza

L'indignazione di Roberto Speranza

Un abbraccio fraterno ad @Arturo_Scotto aggredito stanotte da un gruppo di balordi che inneggiavano al duce. So che nessuna violenza fermerà il tuo impegno per la libertà e la democrazia e contro ogni forma di fascismo".

Lo scrive via Twitter il segretario nazionale di Articolo Uno e Ministro, Roberto Speranza.

La solidarietà di LeU



"L'aggressione subìta dall'ex parlamentare Arturo Scotto e dalla sua famiglia a Venezia, a opera di un gruppo di neofascisti antisemiti, è un fatto gravissimo. Si sta diffondendo un clima pesante e minaccioso che va affrontato con decisione. A Scotto, a sua moglie e al ragazzo che ha tentato di intervenire in difesa degli aggrediti va tutta la mia più affettuosa solidarietà", dichiara la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.



La reazione del Pd



"Solidarietà e un grande abbraccio ad Arturo Scotto e alla sua famiglia per la vile aggressione fascista subita la notte di capodanno a Venezia". Così Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd, su Twitter.

"Solidarietà ad Arturo Scotto. Combattere i fascisti vigliacchi è nostro dovere quotidiano. Ricordiamocelo sin dal primo giorno dell'anno". Così Andrea Orlando, vicesegretario del Pd.



Le parole del Ministro Misiani



"Solidarietà e un abbraccio ad Arturo Scotto, alla sua famiglia e al ragazzo che li ha difesi, vittime di un'odiosa aggressione da parte di un gruppo di vigliacchi neofascisti". Così in un tweet il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani.



La comunità ebraica



"Voglio esprimere la mia solidarietà a Arturo Scotto e il mio ringraziamento per non aver taciuto di fronte a un coro infame. Non bisogna cedere ad ogni forma di antisemitismo e razzismo". Lo scrive su Twitter la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, commentando l'aggressione ai danni dell'ex parlamentare Arturo Scotto.