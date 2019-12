Boschi: "Italia Viva alleata in futuro con il Pd? Presto per dirlo..."

Loro non guardano a sinistra ma ad un centro che, per ora, non sembra esistere. E quello che sarà il gruppo di Renzi è ancora molto incerto.

“Questa legislatura arriverà al 2023. Dobbiamo lavorare, però, perché ci sia un vero rilancio dell'azione del governo, altrimenti, una volta messi in sicurezza i conti pubblici e scongiurato l'aumento dell'Iva, i cittadini si chiederanno cosa resta a fare questo governo. Iv c’è: obiettivo principale per il 2020 che l'Italia torni a crescere".

Lo ha detto Maria Elena Boschi, intervistata dal 'Corriere della sera'.

L'esponente di Italia viva crede che "dentro il M5s sia in atto un regolamento di conti. Aspettiamo di vedere come va a finire - afferma Boschi - e poi capiremo se ci sono i margini per andare avanti con il governo. Certo è che noi non possiamo seguire i loro capricci. Abbiamo lavorato con l'obiettivo di evitare la crisi finanziaria e abbiamo un triennio molto interessante davanti a noi: se vogliamo fare l'interesse dell'Italia, noi ci siamo. Noi siamo pronti al dialogo ma non accettiamo diktat populisti".

Quanto a possibili alleanze col Pd, Boschi chiarisce: "In alcune regioni sì, come in Emilia-Romagna e in Toscana. Altrove no. A livello nazionale è ancora presto per dirlo: dipenderà da molti fattori, compreso la legge elettorale e il giudizio sul governo. Noi non pensiamo che Conte sia il punto di riferimento dei progressisti, ad esempio, come invece ha detto Zingaretti. Vedremo".