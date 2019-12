La Bestia leghista sguinzaglia l'insulto: #DiMaioInfame diventa trend topic

l'hashtag dell'anno #DiMaioInfame e si vola... Giggino, davvero a 30 anni pensi di di potere vivere i prossimi 50 anni in Italia dopo avere mentito cosi spudoratamente? E M I G R A #DiMaioInfame #DiMaioInfame #DiMaioInfame #DiMaioInfame #DiMaioInfame #DiMaioInfame #DiMaioInfame

— Ross (@RossellaFidanza) December 19, 2019



#DiMaioInfame è il minimo Uno statista così infame non di era mai visto . Tra i due almeno Salvini dice sempre le stesse cose, DiMaio dice solo stronzate

— giuseppe maiorana (@pippomaio) December 19, 2019



#DiMaioInfame SALVINI A PROCESSO PER DIFESA CONFINI E SEAWATCH LIBERA: TOGHE CONTRO L’ITALIA, È EVERSIONE https://t.co/YE73qghSUF

— noitre32 (@noitre32) December 19, 2019



In tanti anni di politica, non ho mai visto uno più bipolare di Di Maio. #DiMaioInfame

— Raffy1313 (@Raffy1380) December 19, 2019



#DiMaioInfame Cosa vi aspettate da un burattino nelle mani di un burattinaio che pensa di essere un comico ???

— paolo zignone (@paolozignone) December 19, 2019



#DiMaioInfame #DiMaio



Stavolta mi associo .....

Sei prioprio uno stronzetto

— STAIN (@STAIN70575271) December 19, 2019

L'Italia è il Paese dove è assolutamente normale che Matteo Salvini paghi profumatamente la sua Bestia per creare hashtag e trend su twitter per colpire gli avversari politici. È quel paese dove scala la classifica dei trend topic un hashtag, #DiMaioInfame, ritwittato compulsivamente da centinaia di account finti (come dimostrano controlli nemmeno troppo accurati). È quel paese dove si millantano numeri biblici di condivisioni e nessuno poi si scandalizza se salta fuori che sono tutti account fantasma, inventati di sana pianta da Luca Morisi e dal suo staff. È il paese, infine, dove la politica è stata trasformata in un porcilaio, dove ci si dà dell'infame come si fa tra criminali e mafiosi ma dove ci si scandalizza per un dito medio fatto da una 19enne.