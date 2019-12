Toninelli nominato facilitatore M5s e il web si scatena: "Insegnerà ai grillini a fare la x"

Diciamo che quando è stato al governo per le sue continue uscite a dir poco discutibili si era fatto la fama del ministro incompetente, poco arguto e molto fessacchiotto.

Tanto che Toninelli era diventato il "Tontinelli" del web, una sorta di contrappasso per l'esponente di una forza politica che aveva costruito le sue fortune elettorali anche attaccando a testa bassa e gettando discredito verso gli avversari.

Così dopo la sia nomina del Danilo nazionale a componente del Team del futuro come facilitatore per le campagne elettorali i commenti sono fioccati:



Mi ricorda la barzelletta di Pierino quando il padre per distrarlo gli chiede di contare le biciclette. #Toninelli: facilitatore organizzativo del conteggio di biciclette e monopattini elettrici.



Toninelli sera le "facilitateur de campagne électorale".

Il apprendra aux Grillini à faire des ics.



Il team futuro e i Facilitatori per rinvigorire i 5cosi.

- Danilo Toninelli "Facilitatore Campagne Elettorali";

- Dino Giarrusso "Facilitatore Istruzione, Ricerca e Cultura";

- Paola Taverna "Facilitatore Attivismo Locale".

E niente fa già ridere così.



Toninelli sarà il "facilitatore delle campagne elettorali".

Insegnerà ai Grillini a fare la ics.



Mi domando quanta dignità può avere un personaggi che accetta un incarico del genere giusto per rimanere a galla.



Periferia di Crema.

Suona il campanello, il marito apre:

- Buongiorno, sono Danilo Toninelli, il facilitatore.

+ Mariaaa, ghe vegni l'sieur del Foletto!

Che poi per facilitare ci vuole grande intelligenza.

E prendono Toninelli. Come vice chi, quel pozzo di scienza della Castelli?



Danilo Toninelli nominato facilitatore. Di barzellette, immagino #Toninelli #facilitatori . Che poi, 'cazzo vuol dire facilitatori? conoscente nessuno che di mestiere faccia il "facilitatore"? (sin da piccoli: che fa tuo padre: il facilitatore. me'cojoni!)



Facilitatore=Toninelli non può essere è un ossimoro