Rousseau ha deciso: sarà Francesco Aiello il candidato M5s alla regione Calabria

Possibilità di vittoria? Non conta. L’importante è partecipare: gli iscritti M5s residenti in Calabria, votando sulla piattaforma Rousseau, hanno detto sì alla candidatura di Francesco Aiello come presidente della Regione.

Dal voto emerge però una spaccatura: secondo i risultati resi noti dal Movimento 5 Stelle, sono state espresse in totale 2.167 preferenze, di cui 1.150 erano sì (pari al 53,1%) e 1.017 erano no (pari al 46,9%).

Gli iscritti hanno votato anche per scegliere i candidati consiglieri regionali. Quelli che hanno ottenuto più preferenze sono Rossella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino.

Giovedì il voto per il candidato in Emilia Romagna Per il candidato presidente del M5s per l'Emilia Romagna si dovrà attendere la votazione di giovedì, dalle 10 alle 19, sempre sulla piattaforma Rousseau.