Gualtieri smonta le fake news di Salvini sul Mes: "Non si introduce nessuno scudo penale"

Salvini spera che cavalcando la sostanziale ignoranza di gran parte della cittadinanza su come funzioni il Mes riesca a scardinare la maggioranza di governo. E inventa fake news una dietro l'altra, smentite in questo caso dal Ministro dell'Economia Gualtieri che ha dichiarato: "Ennesima fake news da parte del leader della Lega: la riforma del Meccanismo europeo di stabilità non introduce alcuno scudo penale né modifiche agli articoli sulle immunità, che sono in linea con le norme che disciplinano il trattamento delle principali organizzazioni internazionali".