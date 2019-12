Salvini, polemica fascio-sovranista: "Stanziano fondi per ricordare i 100 anni del Pci"

La polemica è partita da Il Secolo d'Italia, giornale di estrema destra di Francesco Storace, che in un articolo scrive: "Questa maggioranza Pd-M5S è a dir poco ineffabile… tanto è spudorata. Prima prepara una Legge di bilancio tutta tasse e manette. Poi però si appresta sperperare soldi per celebrare nientemeno che il centenario del Pci. E accontentare gli arzilli nostalgici della falce e martello".

Un emendamento emesso dal governo recita in effetti: "Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

C'è da chiedersi cosa vorrebbe la destra. Il Pci italiano, fondato un secolo fa, è stato la casa politica di alcuni dei più grandi statisti del nostro paese, da Gramsci a Berlinguer, fino a Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera. Ma per la destra evidentemente dovremmo festeggiare la nascita della Repubblica di Salò.

E chi è stato il primo a saltare sul carrozzone della polemica? Ovviamente Salvini, che su twitter scrive: "Dicono che non ci sono soldi e allora tassano la plastica, tassano lo zucchero, le cartine per le sigarette" e però spunta "un emendamento che riesce a stanziare 400mila euro per festeggiare il centenario della nascita del Partito comunista italiano. Fatelo coi vostri soldi l'anniversario, non coi soldi degli italiani".

Gli fa eco un esponente di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida: "Allucinante! La maggioranza di sinistra vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani con nuove tasse, per poi stanziare 400mila euro per il centenario del Pci! Avete capito bene. Dovranno passare sopra Fratelli d'Italia!"