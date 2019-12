Salvini dà i numeri: "In 300 mila hanno firmato contro il Mes". Tutti economisti?

Prima 100 mila, poi 200 mila, poi 400 mila e ora si è tornati a 300 mila. E’ proprio il caso di dire che sui numeri stanno dando i numeri.

Tanto non essendo certificati chiunque può dire tutto senza poter essere smentito.

E cosa ha detto Capitan Nutella: “Aver raccolto 300 mila firme, significa che gli italiani stanno capendo che non possiamo approvare l'ennesimo trattato che mette a rischio il risparmio degli italiani": cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della raduno nazionale del Fdp, il sindacato di polizia.

"Vi ricordate quando si approvò il 'bail in' con il voto contrario della Lega? Andate a chiederlo ai risparmiatori di Veneto Banca o popolare di Vicenza e quindi - conclude - vorremo evitare un'altra fregatura del genere".

E comunque a giudicare dai video che mostrano cittadini inconsapevoli andare a firmare per qualcosa che nemmeno conoscevano i 300 mila accorsi ai banchieri a occhio non sembrano essere la crema degli economisti italiani”