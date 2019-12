Lombardi (M5s) spera ancora che i grillini si presentino con Bonaccini

Lei fa parte di quella parte del M5s che vorrebbe allearsi in maniera strutturale con le forze progettiste e che è contraria all’idea di far correre M5s da solo in Emilia Romagna con il risultato di una catastrofe elettorale grillina che però, nello stesso tempo possa avvantaggiare la candidata di Salvini, vera e propria controfigura nella loro per la presidenza dell’Emilia Romagna.

E adesso la capogruppo del M5S alla regione Lazio Roberta Lombardi a "L'Intervista" su Sky TG24, rispondendo a una domanda se lei voterebbe per Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna ha detto.

“Vorrei che il Pd ci facesse una proposta netta, esplicita e trasparente agli occhi degli elettori, se effettivamente vuole condividere con noi un percorso anche a livello regionale. Vorrei che questa fosse messa al voto sulla nostra piattaforma per decidere se andare con loro o se andare da soli".

Un appello non rivolto tanto al Pd quando allo stesso Giggino Di Maio e a gli altri visto che anche oggi Bonaccini si è detto aperto a un’alleanza con i grillini che in Emilia Romagna hanno votato tanti provvedimenti con la maggioranza di sinistra. Messaggio arrivato?