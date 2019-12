Moschee, volgarità di Salvini contro l'Alta Corte: "Non si sente il bisogno di una Consulta islamica"

Con una sentenza uscita oggi la Corte Costituzioale ha smontato una legge sulla disciplina dei luoghi di culto portata avanti dalla maggioranza di centro-destra della Lombardia, che prevedeva l'oblligatorietà di passare attraverso un piano per le attrezzature religiose prima di aprire qualsiasi luogo di culto, e la necessità di associare questo piano al Pgt, il Piano di governo del territorio. Due condizioni che sono state giudicate incostituzionali dalla Corte, sulla base del fatto che "la libertà religiosa garantita dall'articolo della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Dunque quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e soprattutto non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose" ha scritto la Corte.

Non poteva immediatamente mancare il commento di Matteo Salvini, che ha definito questa sentenza 'islamica': "Reciprocità e rispetto delle nostre leggi e regole, per aprire moschee i altri luoghi di culto, chiediamo troppo? Non si sente certo il bisogno di un'altra Consulta Islamica...".

La verità è che alla Lega continua a sfuggire il piccolo dettaglio che l'Italia è un paese laico in cui la libertà di culto è garantita dalla Costituzione, come evidenziato dalla Corte. E si traduce con il fatto che non si può condizionare l'apertura di moschee (o di altri luoghi di culto, visto che la sentenza parla in generale) alla volontà del Piano del governo, tanto più che il governo che propone questa legge ha fatto dell'islamofobia la propria bandiera.