Il cadavere di una donna in una cella frigorifera, la macabra scoperta in un casolare di campagna

22 Novembre 2022 - 17.25

Il cadavere di una donna è stato trovato in una cella frigorifera, nella periferia di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L’abitazione dove è avvenuto il macabro ritrovamento è in contrada Galante Minzella. Oltre ai carabinieri della stazione locale e a quelli del Nucleo Operativo Radiomobile, sono arrivati i vigili del fuoco.

È di una donna di circa 80 anni il cadavere ritrovato rannicchiato all’interno del congelatore, nella casa di campagna. Il figlio della pensionata è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ascoltato.