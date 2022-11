I cadaveri di due donne cinesi e una transessuale trovati in due appartamenti a Prati: si tratta di un serial killer?

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022

Due donne cinesi sono state trovate morte in un appartamento di Roma, nel centrale quartiere Prati. Una delle due donne era sul pianerottolo dell’abitazione, l’altra si trovava all’interno della casa. La dinamica ancora non è stata chiarita, gli inquirenti sono al lavoro. Sul luogo sono subito intervenute volanti della polizia.

A chiamare i soccorsi è stato il portiere che ha visto il corpo insanguinato della prima donna. Intervenuta sul posto, la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e diverse tracce di sangue. Sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile.

Anche una transessuale è stata trovata morta nello stesso quartiere Prati, in un appartamento di via Durazzo. La trans, in base a quanto si apprende, sarebbe stata uccisa da una coltellata. Sul fatto indaga la polizia. Sempre a Prati questa mattina due donne di origini cinesi sono state uccise. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due fatti ci siano collegamenti.