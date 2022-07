Bimba di 18 mesi muore di stenti in casa a Milano, il pm: "La madre è una donna pericolosa"

globalist

22 Luglio 2022 - 14.04

E’ una storia straziante quella della piccola Diana, una bambina di 18 mesi morta di stenti dopo esser stata lasciata da sola in casa dalla madre. La donna di 37 anni ha lasciato la figlia di 18 mesi in casa da sola per sei giorni e al suo ritorno l’ha trovata morta.

Alessia Pifferi non ha avuto scrupoli nel lasciare a casa da sola per più di 6 giorni la figlia Diana, di un anno e mezzo, per portare avanti le sue relazioni e divertirsi, ben sapendo che poteva morire di stenti.

Per questo motivo il pm di Milano Francesco De Tommasi ha contestato alla donna, accusata di omicidio volontario, l’aggravante dei futili motivi oltre a quella della premeditazione. Il magistrato ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere perché ritiene che la 37enne sia una persona pericolosa e che sussista il pericolo di reiterazione del reato.

Le domande degli inquirenti

Quello della donna, secondo gli inquirenti, è stato un comportamento non dettato da una situazione di degrado o di tossicodipendenza, ma pare da una volontà, emersa in modo `intermittente´ anche nell’interrogatorio, di far finta di non aver mai dato alla luce quella bambina, che sarebbe stata il frutto di una relazione clandestina. Forse indesiderata poiché, come hanno spiegato anche i vicini, «non giocava mai con lei, non la portava a passeggio, la teneva sempre nel passeggino».

Secondo le indagini, nel tardo pomeriggio del 14 luglio Pifferi avrebbe lavato e cambiato la piccola e le avrebbe lasciato nel lettino da camping un biberon con del latte. Dopo di che sarebbe andata a Leffe, nella Bergamasca, per raggiungere il suo attuale compagno (non padre della bimba), al quale avrebbe detto che Diana era al mare con sua sorella. È rientrata a casa mercoledì mattina e ha trovato la figlia morta.

Gli investigatori hanno sequestrato una boccetta mezza vuota di En, un potente tranquillante, trovata nell’abitazione e il sospetto è che la madre potrebbe averlo fatto assumere alla bambina sia quando l’ha abbandonata la settimana scorsa che in altre occasioni. Non era la prima volta, tra l’altro, che la lasciava sola per qualche giorno.