Bologna, palazzo Re Enzo a fuoco: vasto incendio nel cuore della città

20 Maggio 2022 - 17.23

Un incendio nel cuore di Bologna, proprio su Piazza Maggiore. Il fuoco è divampato attorno alle 13, all’interno di Palazzo Re Enzo, nel centro del capoluogo emiliano. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato nei pressi della libreria Stoppani. È in corso di valutazione l’ammontare dei danni ma, fortunatamente, non si registrano feriti. In quei momenti era in svolgimento `Startup day´, un evento dedicato alle nuove realtà imprenditoriali del territorio.

Tutti i partecipanti sono stati evacuati senza particolari disagi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il sindaco bolognese Matteo Lepore che ha dato un rapido commento ai giornalisti presenti: “Sembrerebbe che tutto sia partito da uno scantinato”. Chiusa precedentemente al traffico per permettere i soccorsi, la viabilità attigua è stata riaperta verso le 14.30. Rimane isolata solamente l’area di fronte alla libreria Stoppani.

Gli eventi dello Startup Day in programma nel pomeriggio sono stati annullati e verranno riprogrammati, fa sapere l’Università di Bologna. Grande curiosità ovviamente da parte dei molti presenti, mentre i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. L’università, sottolineando l’assenza di danni e che le operazioni si sono svolte in maniera ordinata e tranquilla, comunica che gli eventi previsti per il pomeriggio sono stati annullati e verranno riprogrammati