Il compagno Peppino Impastato: assassinato dalla mafia, vivo per sempre nei nostri cuori

globalist

9 Maggio 2022 - 13.16

Preroll

di Dan. Am.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tanti anni sono passati. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui le Brigate Rosse facevano ritrovare a Roma il corpo di Aldo Moro, quando Peppino Impastato fu ucciso a Cinisi (Palermo) dalla mafia. Uccisero quel ragazzo giovane, sfrontato e coraggioso, militante dell’estrema sinistra con una carica di tritolo posizionata sui binari della linea ferroviaria Palermo-Trapani. Una vera e propria bomba piazzarono per chiudergli la bocca e per accreditare l’idea di un terrorista dilaniato mentre cercava di compiere un attentato. A Peppino Impastato sono state dedicate canzoni e un film bellissimo, I Cento Passi di Marco Tullio Giordana. Questa era la distanza tra la casa del giovane comunista siciliano e quella del boss Gaetano Badalamenti, che Peppino irrideva e attaccava dai microfoni di Radio Aut. “Don Tano” come lo chiamavano i picciotti di mafia, nell’inchiesta del giudice Rocco Chinnici fu indicato come il mandante dell’omicidio, insieme con il suo braccio destro Vito Palazzolo. Il 5 marzo 2001 la corte d’assise di Palermo li condannò all’ergastolo. Entrambi sono morti in carcere.

Middle placement Mobile

A Casa Memoria, dove Peppino visse con l’amatissima mamma Felicia e il fratello Giovanni, arrivano persone, soprtattutto ragazzi, da tutto il mondo, 700 visitatori in un solo giorno, più di cinquantamila in un anno. “Oggi è un luogo simbolico dice Giovanni Impastato, uno spazio per un ideale “passaggio di testimone”.

Dynamic 1

E questo è anche il senso del messaggio che i familiari e gli amici di Peppino, prima dell’epidemia, hanno affidato alle iniziative promosse sul delitto.

“In questi anni – ha detto il fratello Giovanni – abbiamo coinvolto tante scuole e tanti ragazzi perché a loro vogliamo consegnare una grande storia nella quale si ritrovano i valori della legalità e la difesa dei diritti civili”. “Contro le sopraffazioni bisogna tenere la schiena dritta”, ammoniva mamma Felicia sfidando le convenzioni dell’ambiente e i legami di famiglia con la mafia. Per Giovanni Impastato il “passaggio di testimone” dovrà avere anche un significato educativo. “In questi anni – dice – non ci siamo mai persi dietro pratiche retoriche e messaggi rituali. Abbiamo cercato di affermare invece il grande valore della disobbedienza alle ingiustizie e alle sopraffazioni. E in questo modo abbiamo sottratto spazio e consensi alla cultura mafiosa. Era quello che Peppino faceva. Era così che metteva in movimento tanti ragazzi e ragazze della sua generazione. Adesso toccherà a una nuova generazione far sentire la sua voce e la voce di chi si impegna per la giustizia e la libertà”.

Lo ricordiamo come esempio di libertà e giustizia, Peppino. Lo ricordiamo con una delle sue bellissime poesie:

“I miei occhi giacciono

in fondo al mare

nel cuore delle alghe

e dei coralli.

Seduto se ne stava

e silenzioso

stretto a tenaglia

tra il cielo e la terra

e gli occhi

fissi nell’abisso”.