Torna il sole ma durerà davvero poco: nuova ondata di maltempo già da domenica

Torna il sole in Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione che però durerà davvero poco.Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che giovedì la fase di intenso maltempo che ha colpito duramente soprattutto Sicilia e Sardegna, si allontanerà progressivamente verso la Grecia.Ultimi rovesci, anche molto forti, potranno interessare la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, ma pioverà pure su Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale (anche se debolmente).La svolta arriverà da venerdì quando l'anticiclone delle Azzorre comincerà a estendersi su tutto il Paese garantendo una giornata asciutta, ma con molte nubi e il ritorno di una pericolosa insidia: la nebbia.Forti riduzioni della visibilità cominceranno a interessare gran parte del Piemonte e la Lombardia occidentale. Nel corso del weekend l'alta pressione sarà predominante su gran parte delle regioni, ma perderà già colpi nel corso di domenica.Se sabato le nebbie saranno diffuse al Nord, specie sulla Pianura Padana e il sole prevalente al Centro-Sud, nel corso di domenica venti umidi dai quadranti meridionali saranno i responsabili dell'aumento deciso delle nubi al Centro-Nord e anche delle prime piogge o temporali tra la Liguria di levante e la Toscana settentrionale.Questo sarà l'anticipo di un generale e più diffuso peggioramento del tempo atteso per la prossima settimana dove le temperature tenderanno gradualmente a diminuire.Nel dettaglioAl nord: tempo asciutto e spesso soleggiato. Al centro: instabile sulle regioni adriatiche con rovesci e locali temporali, meglio altrove. Al sud: peggiora sulla Puglia, poi piogge sparse su Basilicata, Cilento, cosentino e Sicilia tirrenica.Al nord: nebbie diffuse in Piemonte e Lombardi, cielo poco nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: piovaschi mattutini sui rilievi, poi sole ovunque.Al nord: nebbie diffuse in pianura, ma cielo poco nuvoloso. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato.Da domenica nuovo peggioramento dal pomeriggio/sera.