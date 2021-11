Perquisizioni a no green pass e no vax attivi su Telegram: la Polizia indaga su tutto il territorio nazionale

admpumiddle

Sono 29 le perquisizioni che sta eseguendo la Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, a carico di appartenenti a sodalizi No Vax e No Green Pass molto attivi su canali Telegram.Per loro ipotizzati reati che vanno, a seconda delle posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.Il Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della Liguria, con il coordinamento del Servizio di Polizia Postale ed in collaborazione con altri Compartimenti regionali e con le Digos delle questure territorialmente competenti, su input della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, sta eseguendo 24 perquisizioni disposte dalla Dda della Procura della Repubblica di Genova. L'indagine è stata avviata per identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali e a un medico infettivologo.Nelle stesse ore la Digos della questura di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica di quel capoluogo e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, sta eseguendo altre 5 perquisizioni a carico di altrettante persone attive in rete e ricollegabili al movimento "V--V", ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti ed altri reati.Telegram è la piattaforma di chat più utilizzata da No Vax e No Green Pass.Il successo dell'app, che ad ottobre ha raggiunto quota un miliardo di download globali su Android, è nella convinzione che l'anonimato garantisca incolumità agli utenti, qualsiasi cosa scrivano. Ma le forze di polizia si sono ormai organizzate e agiscono come veri e propri "hacker", cercando direcepire informazioni uniche dagli iscritti, che possano ricondurre alla loro identità, anche entrando negli smartphone degli utenti dopo averli infettati con file corrotti.