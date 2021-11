Torniamo di nuovo sopra i 10 mila nuovi contagi di Covid e altri 72 morti

admpumiddle

La situazione peggiora: sono 10.172 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 537.765 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1,9%, in crescita rispetto all'1,1% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 72. Aumentano di 5 unità le terapie intensive, mentre sono 90 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 6.406.

Sopra i 10mila casi l'ultima volta a maggio - L'ultima volta che erano stati superati i 10mila casi risale all'8 maggio di quest'anno, quando si contarono 10.176 contagi: allora le vittime furono 224.

outstream

I numeri oggi e un anno fa - Gli attualmente positivi sono oggi 127.085, cioè 3.689 in più. Esattamente un anno fa i nuovi casi erano 34.2828 su 234.834 tamponi, i decessi 753, in terapia intensiva si contavano 58 ricoveri in più per un totale di 3.670 (oggi ce ne sono 486 in tutta Italia) mentre negli altri reparti il saldo ingressi-uscite era di +430, con 33.504 malati di Covid ricoverati (oggi sono 4.060).

In Lombardia il numero più alto di contagi - La Lombardia è la Regione con il numero maggiore di nuovi casi, 1.858 su 106.695 tamponi, seguita dal Veneto con 1.435 contagi su 85.207, e dal Lazio, con 944 su 51.254 test.

ad_dyn<