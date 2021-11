Veneto in zona gialla? Zaia: "Anche in rossa se non fermiamo i contagi, vaccinatevi"

admpumiddle

Il governatore del Veneto Luca Zaia è preoccupato: la curva dei contagi sta crescendo, come in tutto il Nord-est del paese e commenta così i dati allarmanti che arrivano dagli ospedali: "Il Veneto passerà in zona gialla? Passaremo anche in zona arancione o rossa se il contagio non si fermerà, ma io ho speranza si fermi. La curva dei contagi sta crescendo, un mese fa non li avevamo. Il virus c'è e circola, siamo in pandemia. L'occupazione ospedaliera è ancora gestibile ma comincia a farsi sentire: abbiamo superato le 400 persone in terapia intensiva comprese quelle non covid. La preoccupazione è gestire questo incremento lento, quotidiano, inesorabile dei contagi".

"Questo incremento" continua Zaia, "non è massacrante perché abbiamo le vaccinazioni. Senza le vaccinazioni, secondo le proiezioni, avremmo circa 1600 persone in ospedale. I dispositivi di protezione vanno portati, l'invito alla comunità è di portare la mascherina: è l'unico appello che facciamo".

"Non vogliamo creare conflitto sociale, ma anche oggi l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Fossero anche il 50%, sarebbe comunque un dato pesante perché i non vaccinati rappresentano solo il 15% della popolazione veneta", afferma ancora.

