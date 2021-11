Covid, dati stabili: tasso di positività allo 0,7%, ma altri 63 morti

admpumiddle

outstream

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.188 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 717.311 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta allo 0,7%, in calo rispetto all'1,2% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 63. Calano di 4 unità le terapie intensive, mentre sono 37 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 4.285.Sono 381 i pazienti in terapia intensiva in Italia. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 31 (martedì 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.029.Gli attualmente positivi sono 85.287 (+840). Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.782.802, i morti 132.224. I dimessi e i guariti sono invece 4.565.291.In merito al bollettino odierno, la Provincia autonoma di Bolzano comunica che 8 casi riportati sono relativi a tamponi refertati lunedì. La Regione Puglia fa sapere invece che 7 degli 8 decessi riportati in data odierna sono riferiti a eventi occorsi tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2021. Inoltre la Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati il 3 novembre sono avvenuti anche in giorni precedenti. La Regione Veneto, infine, fa sapere che il numero dei casi confermati include anche casi relativi agli ultimi tre giorni.