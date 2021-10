I portuali di Trieste alle proteste no-green pass di Genova

admpumiddle

Il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, ha parlato da piazza Matteotti, a Genova, alle oltre mille persone riunite dal comitato Libera Piazza Genova come ogni sabato, per manifestare contro le politiche sanitarie del governo.

"Stiamo aiutando il popolo bloccando l'economia, non quella della gente ma quella di chi pensa di governare il Paese e invece ha perso la visione della realtà. Hanno provato a dividerci ma siamo uniti più che mai. E sorridete, perché già da martedì ne vedremo delle belle".

Molti slogan no green pass e no vax e molti selfie chiesti dai manifestanti genovesi a Puzzer. Con lui una delegazione di portuali da Trieste che hanno così contraccambiato la visita di solidarietà di qualche giorno fa da parte di alcuni colleghi del capoluogo ligure, in particolare di quelli del terminal Psa di Prà. Quello di oggi era il 15^ sabato di protesta per Libera Piazza Genova che, dopo gli interventi dal palco, si è mossa come sempre in corteo nelle strade del centro.