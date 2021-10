Aumentano i ricoveri per Covid e tassi di positività all'1%: altri 37 morti

admpumiddle

Arriva il freddo, diminuisce a distanza di mesi l'efficacia dei vaccini e ci sono in giro troppi idioti e imbecilli forti del fatto di aver trovato sponsa politica nel rivendicare la libertà di infettare se stessi e gli altri.

Sono 4.878 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore (contro i 5.335 segnalati il giorno prima), secondo i dati del ministero della Salute, su 477.352 tamponi. Il tasso di positività si attesta quindi all'1%. Si contano inoltre altri 37 morti, 4 in più rispetto a venerdì. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 132.074. Continua ad aumentare il numero dei ricoverati in area media, 49 in più, mentre in terapia intensiva ci sono tre malati in meno.

Cresce il numero degli attualmente positivi: se ne contano 80.381, cioè 1.737 in più rispetto a venerdì.