Coppia dispersa in Sicilia: trovato il corpo senza vita del marito

In Sicilia erano dati per dispersi in due. una coppia di coniugi. Oggi è stato trovato il corpo dell' uomo, di 67 anni, disperso ieri sera con la moglie a Scordia, centro della Piana di Catania colpito da un nubifragio.

Era in un agrumeto distante dal luogo nel quale era erano stati visti l'ultima volta, in contrada Ogliastra.