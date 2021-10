Travolta da un treno in corsa nel Barese: muore 16enne

admpumiddle

Tragedia in Puglia: una ragazza di 16 anni è deceduta nella serata di sabato a poche decine di metri dalla stazione di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, dopo essere stata investita da un treno in transito. L'episodio è al vaglio della Polizia Ferroviaria, coordinata dal pm della Procura Manfredi Dini Ciacci.

La giovane, secondo gli inquirenti, si trovava in stazione con alcuni amici per trascorrere la serata quando è giunto il treno: la 16enne, in base ad alcune ricostruzioni, non avrebbe avvertito l'arrivo del treno poiché avrebbe avuto le cuffie alle orecchie. Sul posto, oltre alle Forze dell'Ordine, sono giunti i soccorsi del 118 ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

Il traffico ferroviario è stato sospeso per diverse ore nel tratto Bari-Taranto tra Acquaviva e Sannicardo.