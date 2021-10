Ennesima diminuzione dei ricoveri per Covid: grazie alla prudenza nuovo passo verso la normalità

admpumiddle

Stabile l'andamento della pandemia nel nostro Paese.

Sono 2.668 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 324.614 tamponi processati. I decessi sono 40 (contro i 37 di mercoledì).

Il tasso di positività si attesta allo 0,8%, in lieve calo rispetto a mercoledì quando era stato dell'1%. I guariti sono 3.709. Diminuiscono i ricoveri (-73) e le terapie intensive (-8).

Continua la discesa dei casi attivi, 1.083 in meno rispetto a mercoledì, per un totale di 79.368 positivi. Il Veneto è la Regione con il numero maggiore di contagi (334), seconda la Campania con 313, al terzo posto il Lazio con 275. Su tutto il territorio nazionale i ricoverati con sintomi sono in tutto 2.479, mentre in terapia intensiva ci sono 359 malati Covid. In isolamento domiciliare sono in 76.530.