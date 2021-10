Grazie ai vaccini calano terapie intensive e decessi

admpumiddle

Tutti gli indicatori della pandemia sono in calo.

Sono 2.772 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 278.945 tamponi processati. I decessi sono 37 (contro i 49 di martedì). Il tasso di positività si attesta all'1%, in lieve rialzo rispetto a martedì quando era stato dello 0,8%. I guariti sono 4.827. Diminuiscono i ricoveri (-113) e le terapie intensive (-3).

Casi attivi in discesa

Scende ancora il numero degli attualmente positivi, 80.451 in tutto, cioè 2.095 in meno rispetto a martedì. Nel Veneto il numero maggiore di nuovi casi (348). Seguono la Lombardia, con 307 contagi nelle ultime 24 ore, e la Sicilia a quota 304.

Dall'inizio della pandemia si contano in tutto 4.707.087 casi e 131.421 morti. Tra dimessi e guariti siamo a 4.495.215.

I ricoverati con sintomi in tutti gli ospedali sono 2.552, mentre in terapia intensiva ci sono 367 malati di Covid.