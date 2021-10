Allarme maltempo: allerta rossa in Lombardia, Piemonte e Liguria

Livello arancione in sette Regioni. La perturbazione interesserà nelle prossime ore gran parte del Paese con piogge intense e vento forte

La Protezione civile ha diramato un'allerta rossa martedì su parte di Lombardia, Piemonte e Liguria. Allerta arancione, invece, sulla Provincia Autonoma di Trento e su parte di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Sicilia.

A quanto pare l'ondata di maltempo che sta già interessando l'Italia continuerà anche nelle prossime ore su buona parte del Paese, con piogge, temporali e venti forti.

Attenzione su tutto il Paese - I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse Regioni. In particolare, sono attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lazio, in estensione dalle prime ore di martedì su Campania e Sicilia.