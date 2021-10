Tragedia a Milano, precipita un aereo da turismo su un palazzo vuoto: 8 morti tra cui un bambino

admpumiddle

La tragedia avvenuta nel primo pomeriggio a Milano conta purtroppo 8 vittime.

Sono infatti morte tutte e otto le persone a bordo del piccolo aereo precipitato alle porte di Milano, a San Donato.

Lo conferma il 118, secondo cui hanno perso la vita il pilota, il copilota, cinque passeggeri e un bambino. Il velivolo si è schiantato contro un palazzo in ristrutturazione nei pressi della metropolitana, provocando un grosso incendio.

Partito da Linate verso Olbia

L'allarme ad Areu (l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia) è arrivato pochi minuti dopo le 13. Immediatamente sono giunti i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia. All'interno dell'edificio non ci dovrebbero essere persone. Il velivolo, decollato da Milano Linate, era diretto a Olbia, in Sardegna.

Vigili del fuoco: "Impatto devastante"

"L'impatto è stato devastante": lo ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, accorsi immediatamente a San Donato sul luogo dell'incidente.

"L'impatto è stato devastante": lo ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, accorsi immediatamente a San Donato sul luogo dell'incidente.

"C'è stata una vera e propria esplosione, con proiezione di questo aeromobile in vari punti", ha confermato Cardinali, aggiungendo che "l'aereo ha effettuato una virata dopo il decollo e quindi probabilmente il pilota si è accorto di qualche anomalia. La palazzina era disabitata, tra l'altro interessata da lavori di ristrutturazione quindi abbiamo scongiurato subito la presenza di altre persone all'interno della struttura. In quel punto è stato davvero importante che non ci fossero abitazioni, nel dramma l'impatto è avvenuto su una struttura disabitata totalmente", ha concluso.

"Lunedì ci sarebbero stati gli operai"

Il piccolo aereo si è schiantato contro una palazzina che era in ristrutturazione e il fatto che l'incidente sia avvenuto di domenica ha dunque evitato che il numero di vittime fosse maggiore.

"Stavamo realizzando la stazione degli autobus di medio e lunga percorrenza. Per fortuna non c'era dentro nessuno, ma lunedì mattina ci sarebbero stati gli operai", ha detto l'architetto Michele Pugliese, direttore dei lavori in corso nell'edificio.

Testimoni: "Giù in picchiata"

"L'aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato".

Sono le parole di alcun testimoni che hanno visto il Piper precipitare sulla palazzina a San Donato Milanese. "Ho sentito un aeroplano che stava per cadere, con le eliche che si fermavano, poi ho sentito le finestre tremare e, come nei film, sono andato alla finestra e ho visto una colonna di fumo alzarsi", ha riferito un ragazzo che abita a poche decine di metri dalla palazzina contro cui si è schiantato il velivolo.

"Ho visto pezzi volare"

"Ho visto un aereo perdere il controllo, l'ho visto proprio mentre si è schiantato. L'ho visto cadere in picchiata. L'aereo era basso. E poi molto fumo, le fiamme. In cielo volavano dei pezzi".

E' il racconto fatto da Andrea, 19 anni, un altro testimone dello schianto "Mi sono molto spaventato - ha aggiunto - Poi sono arrivati polizia e carabinieri. La strada fortunatamente era libera, non c'era nessuno".

Aperta un'inchiesta

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta sull'incidente e ha disposto l'invio di un investigatore sul posto. Secondo quanto ricostruito finora dall'agenzia, "il velivolo PC-12 marche di identificazione Yr-Pdv, era decollato da Linate alle 13:04 con destinazione Olbia. L'aereo ha colpito un edificio stabile e si è incendiato".

L'aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di Linate quando ci fu anche un residente di San Donato tra le 118 vittime dell'incidente aereo.