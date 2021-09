Successo all'open night di Cagliari: somministrate oltre mille dosi di vaccino

admpumiddle

Oltre mille le dosi somministrate per l'open night organizzato alla Fiera di Cagliari da Ats Sardegna e patrocinato dal Comune di Cagliari.

Una lunga fila ha anticipato l'apertura dei cancelli, con circa 2mila persone che già dalle 18.30 si sono messe in coda per ricevere il vaccino anti Covid.

Quasi 500 gli under 18 che hanno effettuato il vaccino, mentre 400 sono coloro che hanno ricevuto la prima dose nella fascia di età tra i 19 e i 35 anni. L'età media dei vaccinati è di 27 anni.

"Siamo molti contenti dall'affluenza, che è andata oltre tutte le nostre aspettative - afferma Massimo Temussi, commissario straordinario di ATS Sardegna -.

La presenza di così tanti giovani e bambini accompagnati dai genitori è stata oggi la migliore risposta ai no vax".

Per attirare i più giovani, molti dei quali sono stati accompagnati dai genitori che hanno dovuto firmare il consenso informato, braccialetti colorati con il leit motiv della serata, "It's open night, c'mon", e diverse postazioni selfie con tanto di animatori oltre alla musica con una dj, che ha accolto i ragazzi e i più grandi all'ingresso.