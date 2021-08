Stabili le terapie intensive in Sicilia e Sardegna: scongiurata (per il momento) la zona gialla

admpumiddle

Destano enorme preoccupazione le condizioni degli ospedali soprattutto nelle isole, dove il ritorno in zona gialla sembra veramente a un passo, anche se nelle misurazioni odierne, i dati che erano in peggioramento si sono assestati.

Restano stabili anche se sui livelli massimi i dati delle terapie intensive e della aree medica di Sicilia e Sardegna.

La Sicilia, infatti, secondo i dati Agenas di oggi e riferiti a ieri, resta al 10 % per il tasso di occupazione delle terapie intensive - livello massimo previsto dai nuovi parametri e al 17% per l'area medica (oltre la soglia del 15%).

La Sardegna al 9% per le intensive (poco sotto soglia) e al 10% per i reparti. Balza al 15% nelle aree mediche la Calabria con un +1%, mentre scende la Basilicata dell'1% al 9%.

In rialzo del 3% invece le intensive in Abruzzo che arrivano al 6%.