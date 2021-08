Crescono ancora ricoveri e tasso di positività. Sono 55 i morti nelle ultime 24 ore

admpumiddle

Prosegue lentamente l’avanzata della variante Delta.

Sono 7.260 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 206.531 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,5%, in aumento rispetto al 3,1% di mercoledì.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 55, mentre i guariti 5.465.

Aumentano di 18 unità le terapie intensive (460 in tutto), mentre sono 68 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.

Nella somma complessiva delle nuove vittime nell'ultimo bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia). Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.464.005, i morti 128.634. G

li attuali positivi salgono a 130.502 con un aumento di 1.720 casi nelle ultime 24 ore.

Con ogni probabilità l'Italia resterà bianca anche la prossima settimana - La certezza si avrà solo venerdì, ma a quanto si apprende, l'Italia dovrebbe restare tutta in bianco, Sicilia compresa, anche la prossima settimana.

I dati di epidemia e ospedalizzazioni sono in corso di aggiornamento e lavorazione, ma i numeri rivelerebbero valori stabili su terapie intensive e ospedalizzazioni anche in Sicilia, che rimane la Regione più a rischio.