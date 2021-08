Sospesa una dottoressa no-vax nel Padovano: il paese resta senza medico di base

admpumiddle

outstream

Nuovi casi di medici e operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid e nuove sospensioni da Nord a Sud.Nel Padovano un messaggio appeso alla porta dell'unico ambulatorio di Cervarese Santa Croce ha gettato nel panico gli abitanti. "Si avvisano i signori pazienti che sono stata sospesa dal mio incarico", è il messaggio scritto dalla dottoressa Dina Sandon. In Sardegna invece sono 57 i lavoratori che sono stati lasciati a casa.La notizia di Dina Sandon è riportata dal Corriere del Veneto, secondo cui non suona neppure il telefono dell'ambulatorio: le chiamate vengono deviate direttamente alla segreteria, insieme all'indicazione di contattare lo sportello di Selvazzano Dentro. Il messaggio è stato appeso anche alle porte delle farmacie, all'ingresso del veterinario, alle Poste e sul piazzale municipale per avvertire i 1.300 assistiti della dottoressa Sandon. La notizia ha lasciato di stucco in molti: "Non avrei mai detto che potesse essere una no vax - dice una paziente -, in tutti questi anni è stata sempre disponibile e di grande aiuto e non le ho mai sentito fare strani discorsi".Sospesi 57 medici e infermieri no vax in Sardegna Pronte le prime 57 lettere dell'Ats della Sardegna per la sospensione dal servizio dei medici e dei sanitari senza vaccino. Ma tra il personale che opera nelle strutture pubbliche e private accreditate, sono oltre 700 i lavoratori del settore che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Le posizioni di coloro che hanno prodotto una certificazione sanitaria per la mancata immunizzazione sono al vaglio di apposite commissioni.