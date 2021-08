L'allarme di Agenas: i ricoveri crescono in 7 Regioni, Sicilia vicino al 15%

admpumiddle

Cresce in sette Regioni il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid, con la Sicilia appena sotto il 15%, uno dei parametri per il cambio colore.E' quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell'Agenzia nazionale servizi sanitari regionali, secondo cui i ricoveri aumentano anche in Abruzzo (4%), Campania (7%), Emilia-Romagna (5%), Lazio (7%), Molise (2%), Puglia (4%). A +1% in 4 Regioni il tasso d'occupazione delle intensive.A livello nazionale resta al 5% il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali.Cresce dell'1% in 4 Regioni il tasso di occupazione di terapie intensive da parte di pazienti Covid: Emilia Romagna (che raggiunge il 4%), Lazio (che arriva al 7%), Lombardia (che arriva al 3%) e Toscana (che arriva al 5%). Anche il valore nazionale, dopo settimane di stabilità, segna +1%, raggiungendo quota 4%. E' stabile la Sardegna all'11%, oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Segno meno invece per la provincia autonoma di Trento che torna a 0.