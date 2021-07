La Sardegna ripristina i test anti-Covid in porti e aeroporti: in arrivo la nuova ordinanza

admpumiddle

Sarà sicuramente presa d’assalto dai turisti e rischia nuovi focolai come già avvenuto la scorsa estate.

La Sardegna si appresta a ripristinare i controlli agli arrivi, in porti e aeroporti.

La vicepresidente della Regione Alessandra Zedda ha anticipato la nuova misura.

"Serve una stretta, pur senza ricorrere a estremismi perché la nostra è una Regione che punta sul turismo - ha spiegato Zedda - ma la prevenzione deve continuare.

"Servirebbe un'azione corale nazionale" - "Anche il nostro presidente Christian Solinas - ha chiarito la Zedda - sta quindi pensando a un provvedimento per intensificare i controlli e ripartire con i tamponi anti-Covid negli scali".

Alla domanda se si pensi quindi a un'ordinanza sul modello della Sicilia di Nello Musumeci, la vicepresidente ha risposto: "Sì, anche se sarebbe importante un'azione corale nazionale, ci deve essere una presa d'atto da parte di tutti per avere un comportamento unitario".

In Sicilia il tampone è obbligatorio per chi arriva da Malta o chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti, secondo l'ordinanza del presidente che ha prorogato la "zona rossa" a Mazzarino e istituito quella a Riesi, in provincia di Caltanissetta.

Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, come disposto a livello nazionale, dai Paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka.