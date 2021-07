L'Ecofin dà l'ok al Pnrr italiano e di altri 11 Paesi Ue

admpumiddle

L'Ecofin in corso a Bruxelles con i ministri dell'Economia e delle Finanze dei 27 Stati membri ha dato il via libera ai Pnrr di dodici Paesi.Oltre a quello dell'Italia l'ok è arrivato per quelli di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.- "Oggi l'Ecofin ha dato il fischio d'inizio a 12 RecoveryPlan, tra cui c'è quello italiano. La vera partita inizia ora. La affrontiamo con la consapevolezza di chi ha già dimostrato di saper vincere, con il gioco di squadra, sfide difficili come questa". Lo ha scritto su twitter il sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola.- "Tutti i 12 Stati membri hanno chiesto un prefinanziamento dai fondi loro assegnati. Le decisioni adottate oggi dal Consiglio costituiscono l'ultima tappa prima che gli Stati possano concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito con la Commissione e iniziare a ricevere fondi per attuare i rispettivi piani nazionali", scrivono i ministri nel comunicato finale. Per il presidente di turno dell'Ecofin, il ministro sloveno Andrej Sircelj, le decisioni di oggi "rappresentano un importante passo avanti nella ripresa economica europea", poiché "consentiranno agli Stati membri di utilizzare i fondi non solo per uscire dalla crisi Covid-19, ma anche per creare un'Europa resiliente, più verde e più digitale, innovativa e competitiva per le prossime generazioni dell'Ue".