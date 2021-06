L'ordinanza di Emiliano dopo la morte del bracciante: "Vietato lavorare nei campi nelle ore più calde"

admpumiddle

outstream

Camara Fantamadi era un bracciante di 27 anni originario del Mali e giovedì 24 giugno è stato trovato nelle campagne di Tuturano, frazione di Brindisi, da un automobilista di passaggio privo di vita.Il ragazzo aveva lavorato almeno quattro ore nella campagna brindisina, ed è morto in seguito a un malore causato dal caldo e dalla stanchezza. Dopo la richiesta della famiglia, il pm ha disposto la restituzione della salma e la polizia locale ha contattato il fratello per iniziare le indagini.Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza regionale che vieta "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021".La decisione è stata presa dopo quanto accaduto a Brindisi. L'ordinanza ha validità sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo.Il divieto entrerà tuttavia in vigore "limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio segnalerà un livello di rischio alto".Il caso di Brindisi - Giovedì pomeriggio, intorno alle 18, un ragazzo di 27 anni originario del Mali e residente a Eboli, Camara Fantamadi, è morto in seguito a un malore mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale che collega Tuturano a Brindisi. A quanto ricostruito, il giovane aveva lavorato nei campi per molte ore. Si sta verificando se il malore possa essere la conseguenza della fatica e del forte caldo nel Brindisino, dove le temperature hanno superato i 40 gradi.