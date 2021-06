Elodie polemica con il Vaticano: "Grazie ai miei genitori che non mi hanno battezzata"

admpumiddle

La polemica scaturita dalla richiesta ufficiale da parte della Chiesa di rivedere il Ddl Zan, poiché una sua approvazione così com'è condurrebbe ad una violazione del Concordato e ad una limitazione di espressione e di pensiero da parte dei cattolici, ha suscitato reazioni non solo nel mondo della politica ma anche in quello dello spettacolo.

Dopo Fedez, Paola Turci e tanti altri, si è espressa sull'argomento anche la cantante Elodie che ha detto in un post Instagram: "Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata. Grazie".