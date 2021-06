Per l'Ecdc l'Italia sarebbe quasi tutta a basso rischio Covid: restano fuori solo...

admpumiddle

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ha rilevato che l’Italia è diventata verde in Ue, ad eccezione di Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, che restano in giallo.

Lo ha fatto rettificando la sua mappa sull’incidenza del Covid e il tasso di contagi in Europa pubblicata ieri con riferimento alle raccomandazioni sulle restrizioni di viaggio adottate il 14 giugno dal Consiglio Ue.

Nella nuova mappa anche tutte le regioni dell’Europa centro-orientale sono verdi, fatta eccezione per un land tedesco, Croazia e Slovenia in giallo.

Si confermano invece in rosso soltanto l’Olanda e alcune zone di Svezia e Spagna.