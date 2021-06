L'epidemiolgo Lopalco: "In Puglia contagi sono tra i non vaccinati"

admpumiddle

L'assessore alla sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, ha sottolineato l'importanza e l'efficacia delle vaccinazioni, con dati confortanti sui contagi nella sua regione che ha raggiunto i 3 milioni di vaccinati. "Tre milioni di dosi somministrate significa che il sistema di vaccinazione pugliese funziona.

Anche se tutti i nostri dati sono sopra la media nazionale, continuiamo a lavorare per raggiungere chi non si e' ancora vaccinato nelle classi più a rischio, in modo da coprire il più possibile gran parte della popolazione prima dell'arrivo dell'autunno".

"La circolazione del virus - sostiene - ormai è osservabile soprattutto tra i non vaccinati, tra i quali le varianti possono essere molto pericolose, e questo deve spingerci a vaccinare tutti presto e bene". Secondo i dati della Regione Puglia, il 58,2% della popolazione vaccinabile pugliese (dai 12 anni in su) ha ricevuto la prima dose di vaccino anticovid, sopra la media nazionale che e' del 56,4%. Sulle seconde dosi la Puglia registra il 26,6% di somministrazioni sulla popolazione dai 12 anni in su, in Italia la media è del 25,2%.