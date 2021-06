L'assessore alla Salute del Lazio sui vaccini aperti a tutti: "E' una bufala, non basterebbero le dosi"

admpumiddle

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio è scettico sull'apertura "erga omens" dei vaccini concessa dal generale Figliuolo, in quanto secondo lui non ci sarebbero fiale a sufficienza per completare il ciclo di vaccinazione. La Regione Lazio, infatti, continuerà a vaccinare per fasce d'età, anche se entro metà giugno si potranno prenotare tutti gli over 16.“Per aprire a tutti le prenotazioni servirebbero molte più dosi che nessuna Regione ha”.“Che senso ha dire prenotatevi e poi concedere l’appuntamento tra due mesi? Noi continuiamo a seguire il modello che ha dato ottimi risultati, quello israeliano, procedendo per classi d’età. Il caos che si è visto in altre Regioni qui nel Lazio non lo vedrete”.“Il generale Figliuolo dice: dal 3 giugno potete vaccinare tutti. Benissimo. Ma è una bufala se le dosi sono ancora limitate, che senso ha questo annuncio? Noi, ogni volta che apriamo la prenotazione a una classe d’età, cerchiamo sempre di garantire l’appuntamento entro 20-30 giorni”.“Sì, senza esitazioni, continuiamo a utilizzare il metodo Israele, che ha dimostrato di essere il più efficiente e anche il più corretto.. Salvo le eccezioni per gli open day, per il resto si va a scalare per classi d’età. In questo modo entro la fine di luglio avremo somministrato almeno una dose a tutti i cittadini del Lazio che vorranno vaccinarsi”.